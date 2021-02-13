Вслед за снежным циклоном Украину накроет северным антициклоном Хелида, который принесет значительное похолодание и прервет серию южных циклонов, вызывавших прежде аномальные снегопады в нашей стране.

Погода в Киеве

Сегодня, 13 февраля, на территории Киева и области еще задержатся осадки в виде мокрого снега. После чего метель уйдет в сторону Москвы, а в украинской столице выглянет солнце, однако снежный покров будет около 38 см - приблизительно как сейчас.

С этих выходных в Киеве начнет холодать - температура днем будет около -9...-11 градусов днем и -12...-14 градусов ночью. В понедельник, 15 февраля, синоптики обещают до -15 ночью, а во вторник, 16 февраля, температура воздуха опустится до -21 градуса.

Из сегодняшнего прогноза по часам в Киеве видно, что на протяжении дня температура будет одинаковой. А вот ветер будет усиливаться. Максимум - до 18 метров в секунду.

Северный антициклон будет бушевать по всей стане, порывы северо-западного ветра достигнут штормовых значений - 12 м/с.

Что известно про антициклон

Арктический холод зайдет с западной Украины. 13 февраля во Львове, Черновцах и Ужгороде ожидается до -14 градусов, тогда как на востоке будет максимум -11. Сильного снегопада и ледяных дождей не предвидится, но в отдельных регионах возможно выпадение снега (Чернигов, Сумы, Полтава, Кропивницкий, Харьков, Житомир, Киев, Винница).

Область повышенного атмосферного давления будет характеризоваться преобладанием малооблачной погоды.

В Полтаве и Кременчуге 13 февраля будет ощущаться как -25 градусов, тогда как на юге около -14°.

В Киеве 13 февраля на дорогах - много снега, гололед и снежный налет.

Синоптики предполагают, что морозы продержаться до 21 февраля. При этом "минус" будет только нарастать. Самый холодный день пока что сдвигается на 19 февраля, когда прогнозируют днем -17°, а ночью до -25°.

После 21 февраля морозы пойдут на спад, зато вернутся снегопады.