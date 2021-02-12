В Киеве 19-летний парень выпал с общего балкона на 12-м этаже жилой высотки. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Трагедия произошла в Голосеевском районе столицы на улице Антоновича. Об этом пишет Obozrevatel со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, молодой человек проводил время в компании, где распивали алкоголь.

"На место происшествия вызвали врачей, которые госпитализировали пострадавшего. Несмотря на усилия медиков, парень скончался", - рассказал собеседник.

Детали и причины трагедии устанавливает полиция.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве с 17 этажа выпала и разбилась девочка-подросток.

Также мы сообщали, что в Подмосковье две 12-летние подруги захотели посмотреть на город и выпали с балкона 17 этажа.