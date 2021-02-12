В столице Италии правоохранители задержали преступную группировку, известную под названием "воры-акробаты". Злоумышленники следили за страницами богатых и известных людей в Instagram, чтобы проникать в их дома.

Об этом сообщает телекомпания BBC.

В ходе расследования выяснилось, что группа преступников изучала фотографии знаменитостей, чтобы найти точки входа и выхода из зданий, а также узнать, где они живут и когда их не будет дома.

Также в полиции предполагают, что, помимо использования данных геолокации из постов в Instagram, группа изучила фотографии, чтобы определить, какие окна были у владельцев, чтобы спланировать, как их взломать.

В частности, среди жертв преступной группировки - телеведущая Дилетта Леотта и футболист миланского "Интера" Ашраф Хакими.

По данным правоохранителей, один подозреваемый был арестован еще в январе, еще трое - в среду, 10 февраля. Среди преступников есть 17-летний парень, который предстанет перед судом для несовершеннолетних.

"Первое ограбление произошло 6 июня прошлого года, когда группа похитила у Леотты вещи на сумму около 150 тыс. евро (включая ювелирные изделия, дизайнерские сумки и часы Rolex)", - сообщили в полиции.

Участников преступной группы окрестили ворами-акробатами за их мастерство залезать в дома по наружным стенам.

Ранее "Страна" сообщала, что в Париже у принцессы Саудовской Аравии украли драгоценности, сумки и меха на 1,5 млн евро. Подозрения следователей пало на мужчину, с которым принцесса познакомилась летом.

Также напомним, что в Португалии ограбили дом Роналду, пока он сражался в матче за сборную. Судя по записям с камер видеонаблюдения, злоумышленник проник в дом Роналду через гараж.