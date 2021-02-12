Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что с Украиной Россия диалога вести не будет, пока Киев не начнет исполнять Минские соглашения. Также глава МИД обвинил Европу в попытке уменьшить значение Трехсторонней контактной группы.

Об этом он рассказал в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.



"Париж и Берлин беспрекословно требуют от нас решать все вопросы только в Нормандском формате. То есть без Донбасса. И на наше замечание о том, что в Минских договоренностях контактная группа должна решать вопросы напрямую между Киевом, Донецком и Луганском. Там это записано! Нам отвечают: ну, это у нее (ТКГ - Ред.) вспомогательная роль, мы будем все решать в Нормандском формате, а им потом спускать готовые решения", - сказал министр.

Ларов назвал такую логику "извращенной" и заявил, что это "неприлично по отношению к тем людям, которых назвали террористами".

"Они (жители ОРДЛО - Ред.) ни на кого не нападали. Нападение осуществил незаконный режим, который пришел к власти в результате госпереворота", - сказал российский министр.

Лавров считает, что "русофобская волна", которая прокатилась по Украине, санкционирована Западом, который "не возражал и даже поощрял".

Глава МИД России на вопрос, что делать, если Украина не выполняет Минские соглашения, ответил: "Не выполняют. Ну и хорошо. Значит, пока Донбасс живет, как он живет".

"На столе есть документ. Он, как говорится, неубиенный. Если люди пытаются оправдать свои действия по невыполнению этого документа какими-то смешными заверениями, в дипломатическом смысле нам это выгодно", - уточнил глава МИД РФ.

На вопрос телеведущего, зачем вообще вести диалог с Украиной, Лавров ответил, что диалога никакого и нет.

"Мы не играем с ними ни в какие шахматы и вообще с ними не разговариваем. Мы им говорим: вот лежат Минские договоренности - выполняйте. Точка", - сказал министр.

Вчера, 11 февраля, в Совбезе ООН прошло заседание, посвященное шестой годовщине Минских соглашений. Что обсуждали стороны и к чему пришли - "Страна" анализировала в материале "Сложно будет сохранить перемирие".