41 новый случай коронавируса был выявлен в Вооруженных Силах Украины за минувшие сутки. Всего Сovid-19 болеет 546 человек.

Об этом в Facebook сообщает Командование Медицинских Сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 12 февраля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 546 человек. Всего за время пандемии выздоровели 15 359 человек, летальных случаев 43", - говорится в сообщении.

Командование также рассказало, что на изоляции - в том числе на самоизоляции - находятся 44 человека.

"За прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания острой респираторной болезни Covid-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 9 человек. Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение", - сообщают военные медики.

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