Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что убытки от войны и потери территорий в Донецкой и Луганской областях составили 375 миллиардов гривен. По его словам, эта сумма без учета стоимости находящихся там активов.

Об этом со ссылкой на экспертные данные он рассказал в ходе публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему "Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины", видео обнародовано в Youtube.

"По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", - заявил Резников.

Также он добавил, что по оценкам Венского международного института, на восстановление Донецкой и Луганской областей уйдет более чем 21 миллиард долларов.

Напомним, в декабре 2020 года Кабинет министров утвердил концепцию развития Донецкой и Луганской областей. Среди проблем региона, которые планирует решить правительство, - упадок угольной промышленности, резкое уменьшение количества предприятий и рост безработицы.

Также ранее Резников рассказывал, что Кабмин за ближайшие два месяца подготовит и покажет часть законопроектов по развитию экономики подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.