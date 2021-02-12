Депутаты Европарламента вчера приняли резолюцию по выполнению Украиной условий соглашения об ассоциации с ЕС, в которой Украину критиковали по поводу коррупции, влияния олигархов, несоблюдения прав меньшинств, скандального сайта "Миротворец" и карантинных ограничений.

В частности, в Европарламенте призвали правительство Украины обеспечить правовое основание для любых ограничительных мер в связи с Covid-19. Чтобы карантин был соразмерен целям защиты здоровья населения и спасения жизней (на основе научных рекомендаций).

Также в резолюции говорится, что карантинные требования должны подлежать постоянному пересмотру и отменяться, когда в них больше нет необходимости. При этом в ЕП призвали Украину защитить уязвимые с точки зрения заболеваемости группы.

Европарламент настоятельно призывает Украину бороться с повсеместным кумовством и коррупцией, которые продолжают существовать в секторе здравоохранения, особенно в Минздраве, и эффективно расследовать любую коррупционную деятельность, в частности непропорционально высокие затраты при закупках медицинского оборудования в разгар пандемии.

Отметим, что сейчас Украина отдает госзакупки в руки международных структур. Видимо, с этим и связана рекомендация Евросоюза, который также заинтересован в том, чтобы Киев не был самостоятелен в этом вопросе.

В частности, вакцины от коронавируса для Украины будет закупать британская Crow Agency. При этом власти страны только недавно начали вести прямые переговоры с производителями вакцин.

Напомним, что "Страна" публиковала расследование о том, как в Киеве подпольно прививают вип-персон нелегально завезенной вакциной от коронавируса. По нашим данным, вакциной по завышенным в десятки раз ценам торгует некий Роман Гольдман. Вакцинация проходит на базе частной столичной клиники Mediland.

Реакция Минздрава и украинской власти была слабой. Санврач Виктор Ляшко не смог поверить в тайную VIP-вакцинацию от коронавируса в Киеве, Минздрав вовсе не обнаружил никаких следов подпольной вакцинации в клинике Mediland.

При этом у Зеленского считают, что подпольную вакцинацию випов организовали аферисты и их вакцины ненастоящие.