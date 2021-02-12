Сегодня, 12 февраля, националисты в небольшом количестве пикетировали Окружной административный суд Киева, который отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

Видео с места событий публикует Telegram-канал "Политика страны."

В частности, акцию проводили ВО "Свобода" и "Нацкорпус".

"Три десятка националистов требуют ликвидировать Окружной админсуд Киева за "принятие антигосударственных решений", - говорится в сообщении.





Напомним, 11 февраля суд в Киеве своим решением отменил такие переименования: улицы Баумана - в улицу Януша Корчака (Шевченковский район), улицы Кутузова - в улицу Генерала Алмазова (Печерский район), улицы Суворова - в улицу Михаила Омельяновича-Павленко (Печерский район), переулка Кутузова - в переулок Евгения Гуцула (Печерский район), проспекта Московского - в проспект Степана Бандеры (Оболонский и Подольский районы).

После чего Киеврада удалила со своего сайта решение о переименовании нескольких улиц, которое отменил Окружной административный суд столицы.

В то же время у Кличко готовят апелляцию относительно отмены переименования проспекта в честь Бандеры. Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Марина Хонда заявила, что решение суда принято через четыре года после подачи иска и является абсолютно необоснованным.