В США украинца приговорили к 7 годам и трем месяцам тюрьмы за участие в международной схеме отмывания денег на несколько миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

"Украинец приговорен к 87 месяцам тюрьмы и обязан заплатить 98 751,64 доллара компенсации после признания его виновным в совершении сетевого мошенничества, связанного с его участием в схеме отмывания средств для восточноевропейских преступников, взломавших и похитивших деньги с банковских счетов американского бизнеса", - сообщили в министерстве.

По версии следствия, Александр Мусиенко из Одессы в 2009-2012 годах сотрудничал с восточноевропейскими компьютерными хакерами, чтобы получить более 3 миллионов долларов с банковских счетов граждан США и отмыть похищенное за рубежом.

Сообщники Мусиенко взламывали и похищали информацию американцев. Потом они обращались в банки потерпевших, заставляя их поверить в то, что снятие средств со счетов жертв было запрошено самими потерпевшими.

Украинец участвовал в вербовке, надзоре и руководстве сетью "денежных мулов", то есть лиц, которые могли получать похищенные средства и передавать их за границу.

Мусиенко был арестован в Южной Корее в 2018 году и экстрадирован в США в 2019 году. В апреле 2019-го ФБР провело обыск и выявило в ноутбуке Мусиенко файлы, содержащие примерно 120 000 номеров платежных карточек и связанную с ними идентификационную информацию.

Напомним, в Грузии задержали яхту с украинцами на борту. Они находятся уже более двух месяцев в СИЗО.

Также мы писали о том, что в Индонезии по запросу РФ задержали украинского блогера-националиста с российским гражданством Орешникова.