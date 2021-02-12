В пятницу, 12 февраля, из-за мощных снегопадов задерживается отправление двух поездов дальнего следования. Речь идет о поездах №14 Солотвино - Киев и №142 Львов - Бахмут. Они задерживаются по отправлению на шесть и пять часов соответственно.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

119 пассажиров, которые ожидают поезд №142 на центральном вокзале украинской столице, бесплатно размещены в зале ожидания повышенного комфорта до прибытия поезда.

Что касается пассажиров поезда №14, которые продолжат поездку в направлении Днепра и Запорожья, то для них будет организована пересадка на вечерний "Интерсити+".

Кроме того утром в пятницу на 26 минут была задержана отправка со Львова поезда №45 Ужгород - Лисичанск для пересадки пассажиров поезда Днепр - Трускавец.

Другие поезда, согласно данным УЗ, курсируют по расписанию. При необходимости для всех пассажиров компания обещает оперативно организовать удобные пересадки и создать комфортные условия ожидания рейса, которые будут идти не по графику.

Напомним, 12 февраля в Украине ожидаются сложные погодные условия. В большинстве областей продолжит идти снег и будут бушевать метели.

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