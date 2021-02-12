"Смысл заявлений Лаврова исказили". В Кремле уверили, что Россия не будет инициировать разрыв отношений с ЕС
В Кремле скорректировали громкое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не будет инициировать подобный шаг .
Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".
Так, Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова о ЕС исказили: РФ хочет развивать отношения с Евросоюзом, не хочет их разрывать и не будет инициатором этого.
"Но если Россия столкнется с рестрикциями, если безумие возобладает, она должна заблаговременно быть готова к самостоятельности", - заявили в Кремле.
Напомним, Лавров заявил о том, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, "если еще раз в каких-то областях будут накладываться санкции, создающие риски для экономики".
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