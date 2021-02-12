В Кремле скорректировали громкое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не будет инициировать подобный шаг .

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Так, Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова о ЕС исказили: РФ хочет развивать отношения с Евросоюзом, не хочет их разрывать и не будет инициатором этого.

"Но если Россия столкнется с рестрикциями, если безумие возобладает, она должна заблаговременно быть готова к самостоятельности", - заявили в Кремле.

Напомним, Лавров заявил о том, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, "если еще раз в каких-то областях будут накладываться санкции, создающие риски для экономики".

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