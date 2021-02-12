Европарламент настоятельно призывает Украину эффективно бороться с незаконными вырубками леса. Об этом говорится в принятой 11 февраля резолюции. Там звучит требование остановить вырубку Карпат и прекратить строительство горнолыжного курорта "Свидовец".

В Европарламенте подчеркнули, что призывают принять меры, чтобы положить конец причинению ущерба окружающей среде из-за незаконной и неустойчивой эксплуатации природных ресурсов. Таких как незаконные вырубки в девственных карпатских лесах, которые также стали основной причиной наводнений в регионе.

Также Европарламент призвал ЕС внести свой вклад в предотвращение незаконных рубок в связи с незаконным проектом горнолыжного курорта "Свидовец", а также противостоять незаконным и экологически вредным методам добычи янтаря, говорится в резолюции.

Отметим, что инициатором строительства Свидовца, который называют аналогом Буковеля, выступил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

Только по плану Свидовец должен быть в 4 раза больше, чем Буковель: 230 километров трасс, 60 гостиниц, 33 канатных дороги, 120 кафе и ресторанов. По задумке сторонников строительства курорта-гиганта, в Свидовце смогут отдыхать до 30 тыс. туристов после завершения строительства. Кроме того, здесь планируют построить аэропорт с взлетно-посадочной полосой на 1000 метров. И под эти цели планируют освоить 1400 гектаров земель Тячевского и Раховского районов Закарпатской области, а также вырубить 650 га леса.

Гослесагентство и экологи выступили противниками строительства нового горнолыжного комплекса в Закарпатье, заявив, что 650 га. леса, которые хотят вырубить, представляют особую ценность для местных жителей.

Как сообщала "Страна", в июне прошлого года на западной Украине бушевало наводнение. Из-за сильных дождей "взбунтовались" реки Тиса, Прут, Черный Черемош и Днестр. Масштабные паводки наделали беды в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. Там подтопило 200 населенных пунктов, осадки повредили 429,7 км автодорог и 130 мостов, нарушили транспортное сообщение. К 29 населенным пунктам не было проезда.

Власти назвали основной причиной паводков осадки, экологи считают, что кроме дождей, паводки провоцируют глобальные изменения климата, вырубка лесов, добыча песка и гравия в руслах рек, а также недостаточный уход за руслами.

Ранее мы рассказывали, как "черные лесорубы" незаметно вырубили под Житомиром леса на 6,3 миллиона гривен.