В Одессе, где подросток получил удар током, в Киевском районе города обнаружили повешенным в квартире 10-летнего мальчика.

Об этом со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области, как сообщает "УНИАН".

"11 февраля ребенок был обнаружен повешенным в квартире одного из многоэтажных жилых домов на проспекте Академика Глушко", - подтвердили трагический случай в полиции региона.

В данный момент по факту открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"). Обстоятельства и причины суицида устанавливаются.

В социальных сетях сообщается, что ребенка воспитывала мать, работающая учителем. По информации соседей, женщина оставила сына дома одного, а, вернувшись, обнаружила повешенным на двери комнаты. Мальчик, со слов очевидцев, повесился на поясе халата, прикрепив его к дверной ручке.

Ранее "Страна" сообщала, что в хостеле Одессы повесилась девушка. Тело 20-летней повешенной обнаружила уборщица во время утренней уборки.

Также напомним, что в Днепре в собственном доме повесились мать и сын. Тела умерших, без внешних признаков насильственной смерти направлены на судмедэкспертизу.