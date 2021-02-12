12 февраля исполнилось шесть лет с момента подписания Минских соглашений (по ссылке - полный текст).

Выполнение 13 пунктов документа могло быть вернуть мир на Донбассе. Однако больших подвижек в этом направлении пока не наблюдается.

Накануне состоялось заседание Совбеза ООН. Европейцы акцентировали внимание на ухудшении ситуации на фронте. Спецпредставитель ОБСЕ высказала мнение, что дальнейшем будет сложно будет сохранять перемирие, если по-прежнему не будет подвижек на гуманитарном и политическом фронте.

Сегодня же продолжают звучать политические заявление, связанные с Минскими договоренностями и их имплементацией. Приводим их для читателей "Страны".

Заявления властей Украины

Президент Владимир Зеленский высказался о Минских соглашениях во время визита на Донбасс 11 февраля.

"К "Минску" мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат. Именно это мы и сделали.

Сейчас последняя версия документа отправлена всем сторонам. Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время акцептируют этот документ, и тогда будет возможность приблизить встречу "Нормандской четверки", - начал Зеленский.

Украина соблюдает все договоренности, которые были достигнуты уже при его участии в ходе встречи лидеров стран Нормандского формата в декабре 2019 года в Париже. "Были возвращены люди, были разведения, разминирование некоторого количества участков. Но и многое не было сделано", - сказал президент.

Он напомнил, что, согласно договоренностям, 27 июля был объявлен режим тишины: "Я считаю, что это одна из главных договоренностей, которая состоялась не на словах, потому что о режиме прекращения огня говорят уже семь лет. А 27 июля он действительно был введен в действие".

На сайте президента указывается: "В то же время, несмотря на договоренности о режиме тишины, враг периодически совершает обстрелы украинских позиций. Поэтому, чтобы поддержать наших военных, Президент и командование Вооруженных сил постоянно посещают передовую".

"Мы понимаем, что происходит. Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам. Мы в принципе понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Мы это понимаем. Но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать", – сказал президент.

Из слов президента следует, что все по минским соглашениям достаточно просто - нужно согласовать шаги и внедрять их. Однако он не упомянул, что вопрос как раз в том, что стороны не могут договориться о конкретных шагах. Поэтому и уложить их в график невозможно.

Не в последнюю очередь из-за прямого отказа президента исполнять политическую часть "Минска", на которой продолжает настаивать Москва.

Из риторики Зеленского также исчезло то, что было у президента раньше: мотивы примирения с Россией и решения конфликта по существу. Вместо этого идет риторика о готовности военных воевать дальше.

То есть от разговоров о мире, как о свершившемся факте на заре президентства, Зеленский пришел к тупику в любых переговорах с Россией и повторению заявлений Порошенко о сильной армии, готовой дать отпор (хотя изначально обещание было, что давать отпор вообще не понадобится).

Усилил это впечатление Алексей Арестович, спикер делегации Киева в ТКГ. Не стесненный рамками президента, он написал развернутый пост о том, что Россия либо уйдет с Донбасса, либо "погрузится во внутренние бунты". Поскольку Запад додавит ее санкциями.

При этом он признал, что перемирие не соблюдается, но сказал, что выходить из него Украине не выгодно.

Его пост показательно начинается с фразы "Мы стреляем".

"1. Мы стреляем.

2. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза, причём на крайне чувствительной теме - теме военных потерь. Такова наша похоронная команда "проевропейских патриотов" - в любом своём выступлении они стремятся потрепать имена погибших, сделать немножко политики на павших солдатах.

3. "Перемирие" - не юридический термин. Де юре "перемирия" не было и нет, и частое употребление этого слова в публичной риторике и критике не делает его юридическим понятием. Де юре действует "режим прекращения огня". Он действует с нарушениями, начиная с Нового года - с частыми нарушениями с трагическими последствиями: в результате обстрелов с 1 января погибло шестеро (двое только за вчера), и ранено 16 военнослужащих, а есть ещё и потери не от огня противника (тот же подрыв под Марьянкой).

4. Почему Украина не инициирует отмену "режима прекращения огня"?

Причины следующие:

а) его стоило огромных трудов ввести, и отменив, ввести снова будет стоить ещё бОльших,

б) сохранение де юре "режима прекращения огня" не препятствует адекватным действиям ВСУ в ответ на огонь противника - достаточно почитать сводки со стороны РФ, чтобы наглядно убедиться, что оккупантов гибнет не меньше, если не больше,

в) сторона, которая первая выйдет из режима прекращения огня, налетит на острую и нелицеприятную реакцию мирового сообщества. Международные отношения работают так, нравится нам это или нет, что приветствуют и помогают тому, кто делает сильные шаги в сторону примирения, санкции же и ухудшение отношений падают на голову того, кто работает на эскалацию, в чем РФ уже много раз имела возможность убедиться, и в ближайшее время сможет убедиться ещё раз.

5. Почему нам необходимо сохранять режим прекращения огня?

Потому, что так мы решаем три крупные задачи:

сберегаем жизни наших военных. Выход из режима - эскалация боевых действий, 15-20 убитых ежемесячно. За что платить такую цену? За фронт, который стоит на месте? Так он и так стоит на месте, что с режимом, что без. Только с режимом, цена этого стояния много меньше.

сберегаем жизни мирных украинских граждан по обе стороны фронта,

поддерживаем и усиливаем поддержки Украины международными партнёрами.

Специализированную площадку по деоккупации Крыма удалось собрать не в последнюю очередь потому, что мировое сообщество признало, что Украина делает сильные шаги для достижения мира.

Только что С.Лавров, глава МИДа РФ заявил, что его страна готова к разрыву отношений с ЕС - это аукаются российские провокации на фронте.



Поэтому, отставить панику и не слушайте трупоедов.

Армия отвечает. МИД работает. Президент работает, вчера свозил в зону ООС послов G7, которые лично смогли убедится, что происходит и кто в этом виноват?

ТКГ работает. РФ заходит во все большую изоляцию, подходит к новому пакету санкций, причём и от США, и от ЕС.

В военном эквиваленте эти санкции, это не снайперский выстрел, это - ракетный удар по РФ, только растянутый по времени.

И они, эти санкции, это продолжение изоляции Кремля от мирового сообщества со вытекающими печальными последствиями для экономики РФ - далеко не в последнюю очередь - заслуга нашей армии и дипломатии.

Мы очень хорошо знаем, что мы делаем, и куда заводим дерзкого кремлёвского мишку.

А варианта у него два:

выполнить международные соглашения и убраться с территории Украины,

дальнейшая изоляция и экономическое падение, в перспективе - стагнация и внутренние бунты.

Президент - армия - ТКГ: тройственный союз по принуждению РФ к миру.

И смерть каждого нашего солдата, отольется им сторицей. По полной.

Мы работаем".

То есть, если Зеленский еще допускал вероятность "согласовать шаги" и договориться в рамках Минска, то от его человека в Трехсторонней контактной группе звучат исключительно враждебные Москве заявления.

Что заявили в оппозиции

Единственная парламентская партия, которая призывает исполнить политическую часть "Минска-2" - "Оппозиционная платформа за жизнь" - выпустила отдельное заявление по поводу годовщины соглашений.

"Шесть лет назад, 12 февраля 2015 года, в Минске на саммите глав государств и правительств "Нормандской четверки" был согласован Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Он был подписан Трехсторонней контактной группой и одобрен специальной Резолюцией Совета Безопасности ООН. Реализация этих соглашений должна была положить конец вооруженному противостоянию, перестрелкам и гибели людей. Время идет, соглашение не выполняется.

За шесть лет наша страна очень изменилась. Половина украинцев оказалась за чертой бедности. Свернуто большинство программ социальной защиты. Разрушены медицина и образование. Распродаются национальные богатства, земля и стратегические предприятия. Украинская экономика утратила перспективу и превратилась в отсталый агро-сырьевой придаток. Вместо развития демократии и утверждения верховенства права Украина катится к диктатуре, ксенофобии и беззаконию. Такая жизнь - последствие конфликта. Украинцы хотят лучшей жизни и выбирают мир.

Люди проголосовали за Зеленского и его партию, чтобы он вернул в Украину мир. Но, став президентом, он предал их надежды. Зе-власть продолжила политику проигравшего режима Порошенко - усиливает раскол в обществе и отказывается выполнять Минские соглашения. Миллионы бюджетных гривен продолжают растворяться в коррупционных схемах. Миллиарды уходят на силовиков и чиновников. Власть без суда расправляется со своими оппонентами, ограничивает права и свободы людей. Идет на сотрудничество с радикалами, а те, уверенные в своей безнаказанности, нападают на людей, избивают журналистов, занимаются вымогательством и рейдерством. Ни власти, ни радикалам мир не нужен - он им не выгоден.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" вместе с украинским народом стремится к миру. Мы выступаем за диалог с Донецком и Луганском и реализацию Минских соглашений".

Что говорят в России

Борис Грызлов, полпред РФ на минских переговорах дал понять, что Донбасс на условиях, которые выдвигает Украина, под контроль Киева не вернется.

"12 февраля исполняется шесть лет со дня подписания Комплекса мер, а также декларации лидеров "нормандской четверки" в поддержку Комплекса мер. А 17 февраля исполнится шесть лет со дня единогласного одобрения этих решений резолюцией Совета Безопасности ООН.

Это знаковые годовщины и знаковые документы, и украинское правительство вместе со своей зарубежной "группой поддержки" не сможет их ни уничтожить, ни переписать. Минские соглашения и резолюция Совета Безопасности ООН полностью сохраняют силу и остаются единственно возможной основой урегулирования внутриукраинского конфликта.

Отказ от выполнения Киевом обязательств по минским соглашениям, особенно в области политического урегулирования, - это путь в никуда. Донбасс никогда не согласится с таким отказом.

Именно Комплекс мер обозначил дорогу к миру и гражданскому диалогу на Украине. Не вина других участников минского процесса, что киевская власть пытается свернуть на другие дороги и при этом не щадит ни гражданского населения, ни собственных военнослужащих".

Сегодня также высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он сделал достаточно лаконичное заявление о том, что кроме "Минска-2" у России с Украиной сейчас других тем для диалога нет. И если не будет выполняться Минск - то и не будет.

На вопрос, что делать, если Украина не выполняет Минские соглашения, Лавров ответил: "Не выполняют. Ну и хорошо. Значит, пока Донбасс живет, как он живет".

"На столе есть документ. Он, как говорится, неубиенный. Если люди пытаются оправдать свои действия по невыполнению этого документа какими-то смешными заверениями, в дипломатическом смысле нам это выгодно", - уточнил глава МИД РФ.

На вопрос телеведущего, зачем вообще вести диалог с Украиной, Лавров ответил, что диалога никакого и нет.

"Мы не играем с ними ни в какие шахматы и вообще с ними не разговариваем. Мы им говорим: вот лежат Минские договоренности - выполняйте. Точка", - сказал министр.

То есть Россия ужесточила свою позицию по "Минску" и обрисованных Арестовичем перспектив того, что Москва пойдет на условия Киева - не видно. Тем более, что Кремль сегодня пригрозил Евросоюзу разорвать отношения, если будут введены новые санкции.

Это весьма плохие новости для Киева - особенно в свете достройки "Северного потока-2", который резко снизит ценность Украины для Кремля и для Евросоюза. И если не договориться сейчас, то вероятность экстремальных сценариев будет быстро возрастать.

Примерно об этом вчера на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ выступил постпред России Александр Лукашевич. Он отметил обострение боев на Донбассе к годовщине.

"Попытки искусственно затянуть переговорный процесс лишь отдаляют перспективу урегулирования. Между тем ситуация вблизи линии соприкосновения в Донбассе остается непростой. Продолжающееся там противостояние – это не просто сухие цифры статистики ежедневных обстрелов, которых с начала этого года Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) насчитала уже свыше трех тысяч. Это – судьбы конкретных людей, которые уже седьмой год находятся в ожидании, когда же, наконец, на их землю придет мир. К примеру, лишь за последние две недели от обстрелов пострадали несколько гражданских объектов в донецком поселке Сигнальное, а на днях – действующая школа в луганском поселке Золотое-5/Михайловка".

Европа и США

Заявление немцев было нейтральным, а американцев - антироссийским.

Анка Фельдгузен, посол Германии в Украине

"Минские договоренности, как сказал Владимир Зеленский, – это единственный путь мирного урегулирования этой войны. Может ли это быть скоро? Мы не знаем. Но мы очень активно над этим работаем и в Берлине, и в Париже. Надеюсь, что мы увидим конец этой войны".

Посольство США в Украине

"6 лет назад был согласован Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола. Мы продолжаем призывать Россию полностью соблюдать свои договоренности, вывести свои силы и оружие и прекратить агрессию".