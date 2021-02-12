Европейский парламент призвал Украину принять меры для гендерного равенства и для защиты прав ЛГБТ.

Об этом говорится в резолюции законодательного органа, которая была опубликована 11 февраля. Ее детально проанализировала "Страна".

В документе упоминаются нападения и преступления на почве ненависти против ЛГБТ. в связи с чем парламент призвал украинские правоохранительные органы эффективно расследовать эти нападения.

В ЕП считают, что Украина должна принять новые законы, которые обеспечат противодействие дискриминации представителей ЛГБТ.

Речь, в частности, об ужесточении уголовной ответственности за разжигание ненависти или насилия по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

В Европарламенте сожалеют, что сейчас эти основания не упоминаются как отягчающие обстоятельства при квалификации правонарушений. В связи с чем в ЕС призвали Украину внести специальные поправки в Уголовный кодекс.

Также в Европе заявляют, что Украине нужно принять меры по гендерному равенству - для дальнейшего улучшения представительства женщин и равного обращения на всех уровнях политической и общественной жизни.

Отдельный пункт касается защиты прав женщин ради смягчения негативных последствий, вызванных COVID-19. "Поскольку женщины, в том числе женщины-предприниматели, оказались в числе тех, кто больше всего пострадал от ограничений", - говорится в резолюции.

"Страна" ранее уже подробно проанализировала, о чем говорится в резолюции Европарламента по выполнению Украиной условий соглашения об ассоциации с Европейским союзом.