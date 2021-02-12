Во Львовской области, где снегопады не прекращаются уже несколько дней, четыре человека отравились парами бензина, запустив на фоне непогоды и отсутствия электроснабжения бензогенератор. Среди пострадавших - двое детей.

Об этом со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА пишет УНН.

В частности, данный инцидент произошел около 00:50 12 февраля в селе Равское на одноименной улице.

"В виду отсутствия электроснабжения в частном доме был запущен бензогенератор, в результате чего парами бензина отравились 4 человека, в том числе 2 ребенка (2009 и в 2012 годов рождения)", - говорится в материале.

Также сообщается, что пострадавшие были госпитализированы в Рава-Русскую ЦРБ.

Отметим, что из-за непогоды на утро 12 февраля остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях, больше всего - во Львовской - 38.

Ранее "Страна" сообщала, что подо Львовом умерли двое людей, один из них - пятилетний ребенок. Причиной смерти стало отравление, предположительно угарным газом.

Также напомним, что три человека погибли после отравления угарным газом одной тлевшей телогрейки. В данный момент следственной оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии.