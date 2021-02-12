На следующей неделе, 17 февраля, под Кабмином готовится акция протеста железнодорожников. У работников "Укрзализницы" - целый список претензий. Главная - массовые сокращения, которые по-сути, уже начались.

Людям не продлевают трудовые договора. "Только по проводникам таких "зависших" договоров порядка 20 тысяч", — рассказал нам представитель Свободного профсоюза "Укрзализницы" Александр Скиба.

А в конце января на "Укрзализнице" появился внутренний приказ о сокращении вакантных должностей.

"До этого по подразделениям собирали информацию, где какие вакансии "гуляют". Собираются их попросту закрыть. Хотя по многим вакансиям работали наши же сотрудники, по совмещению. Это едва ли не единственный способ хоть немного увеличить зарплату, так как совместителям доплачивают 40% оклада. Но, если "лишние" вакансии сократят, то этих денег уже не будет, а работу, получается, все равно придется выполнять. Ведь, к примеру, если по депо работает три дежурных, а вакансий четыре, это не значит, что, после сокращения одной штатной единицы, можно будет не дежурить", — говорит Александр Скиба.

Стоит отметить, что протестные настроения в "Укрзализнице" зреют уже давно. Люди недовольны мизерными зарплатами. К примеру, помощник машиниста получает до 9-10 тысяч гривен, оператор пескосушильной установки и вовсе - порядка 4,5 тысяч. Плюс еще с прошлого года железнодорожники работают в режиме неполной занятости (4 дня в неделю), с соответствующим сокращением оплаты. Хотя эта мера вводилась как "временная", на период жестких карантинных ограничений.

"И все это - на фоне космических зарплат руководства в сотни тысяч гривен в месяц", — говорит представитель Свободного профсоюза железнодорожников Александр Скиба. По его словам, многие сами увольняются, уезжают работать за границу или просто уходят из профессии.

"Уже сейчас работать некому, что сказывается на качестве перевозок. Вагонников, к примеру, мы подвозим с одних станций на другие, отсюда задержки с формированием составов, - говорит Скиба.

Акцию протеста организовывает профильный профсоюз железнодорожников и транспортных строителей.

На днях состоялось заседания совета профсоюзов, по результатам которого появился списк требований к АТ "Укрзализниця".

Их несколько:

1. Прекратить нарушение отраслевого соглашения об увеличении зарплаты не менее чем на 25%, и повысить заплаты всем работникам путем пересмотра тарифных ставок и должностных окладов. По словам Скибы, зарплаты им не пересматривали ни в 2019, ни в 2020 годах, хотя, по условиям коллективного договора, должны были повышать на 25% в год, то есть, к этому времени заработки железнодорожников уже должны были вырасти на 50%.

"В этом году по договору - еще плюс 25%, то есть, уже можно требовать 75% роста зарплат", — отмечает Скиба. Сейчас на "Укрзализнице", по его словам, хорошо зарабатывает разве что руководство.

"У помощником машинистов - 9-10 тысяч гривен в месяц, при этом работа тяжелая. Машинисты вытягивают на 15 тысяч, а, если много перерабатывают, могут заработать 18-20 тысяч. У нас был нашумевший случай, когда машинист отработал 300 часов в месяц вместо положенных 170-180, то есть, за месяц сразу выбрал максимальную по КЗоТу годовую переработку - 120 часов. И сразу попал в больницу, зато заработал 28 тысяч", — рассказал нам Александр Скиба. Есть работники, которые вообще сидят на минималке.

2. Обеспечить выплату вознаграждения по итогам 2019 года. По словам Скибы, в "Укразилнице" заморозили ряд доплат. Скажем, материальную помощь на оздоровление (она составляет порядка 10 тысяч гривен). "Заморозили на период жесткого карантина, но так и не "разморозили" до сих пор", - говорит он.

3. Отменить режим неполного рабочего дня. Многие работники УЗ до сих пор трудятся на четырехдневке, хотя ее вводили как временную меру на период жестоко карантина.

4. Отменить приказ УЗ №Ц-45/2 от 21.01.2021 об утверждении граничной численности региональных филиалов. Это тот самый приказ о сокращении "лишних" вакансий.

"К примеру, только по Дарницкому депо это 87 вакансий (почти 15% штатного расписания), по Коростеньскому - 47 и т.д. Всего только по депо - сотни вакансий, а сокращать же еще планируют по вагонному, колейному и другим подразделениям. Со многими не продлевают трудовые договора. По проводникам - порядка 20 тысяч таких "отказников". Причем, некоторым осталось пару лет до пенсии, куда они устроятся? Пытаемся решать, на некоторые уступки руководство пошло. Но общая стратегия в компании сейчас - на "оптимизацию" штатного расписания. Я понимаю, что объемы ж/д перевозок, в частности, пассажирских, сократились. Но работать и так некому, идет колоссальная текучесть персонала. У нас из 14 помощников машиниста, которых недавно приняли в штат, 13 уже уволилось - слишком тяжелая работа и маленькая зарплата. Кто может, уезжает за границу. Та же Deutsche Bahn активно вербует людей, рассылает предложения. Но по машинистам там сложнее - нужно знать немецкий язык, а вот те, кто обслуживает контактные сети, уже уезжают. Зарплаты - по несколько тысяч евро в месяц", - говорит Скиба.

5. Увеличить сумму суточных затрат на командировки с 200 гривен до 600 гривен

6. Отменить решение о создании филиала "УЗ Карго", как таковое, что нарушает отраслевое соглашение о принятии решений о реорганизации. Железнодорожники говорят, что прикрываясь реорганизацией, руководство, якобы, планирует массовые сокращения и готовит новый коллективный договор, с более жесткими условиями для работников. В частности, там могут уменьшить (или убрать вовсе) процент ежегодного повышения зарплат.

Но пока реакции руководства УЗ нет, поэтому эти требования решили переадресовать Кабмину. Также от правительства железнодорожники просят гарантий, что в 2021 году не будут меняя численность работников компании и повысят оклады.

Впрочем, вокруг самой акции протеста уже поднимается скандал. Среди работнике УЗ, особенно в регионах, распространяется информация, что, дескать, профсоюз собирает ее, хотя договоренности с руководством компании по перечисленным выше пунктам уже были "практически достигнуты".

Также заявляют о, наличии, разнарядок профсоюза - по сколько человек из какого подразделения должны приехать "бастовать в Киев". И, вроде, им предлагают "бесплатные билеты" "Укрзализницы", чтобы бастовать против "Укрзализницы". Как считают активисты, такие слухи распространяют намерено, чтобы "внести раскол".