В Украине впервые сообщили народному депутату Украины о подозрении по фактам неличного голосования. Это первый в практике случай, который привел к ответственности за "кнопкодавство".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"21 февраля 2020 народный депутат Украины применил персональную электронную карточку другого народного депутата и путем нажатия кнопки "ЗА" совершил вместо него голосование с целью принятия трех поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что народный депутат Украины должным образом вызывался в Офис Генерального прокурора 11 февраля 2021 для вручения уведомления о подозрении, однако, не явился и о причинах неявки не сообщил.

"В связи с этим, в порядке, предусмотренном УПК Украины, письменное уведомление о подозрении для ознакомления и вручения направлено в Аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства, на электронный почтовый ящик и на другие известные стороне обвинения средства связи", - добавили в Офисе генпрокурора.

В данный момент принимаются меры для завершения следствия и направления обвинительного акта в суд. В случае доказательства вины, народному депутату грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора, досудебное расследование - следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований", - добавили в сообщении.

Отметим, что в ОГП не называют фамилии подозреваемого нардепа. В то же время ранее в СМИ сообщалось, что уголовное дело о "кнопкодавстве" 21 февраля 2020 во время рассмотрения законопроекта о рынке земли было открыто против нардепа Владислава Поляка из группы "Доверие".

Ранее "Страна" сообщала, что Офис генпрокурора открыл дело о кнопкодавстве во время голосования за Шкарлета. По версии Совсун за назначение Шкарлета голосовала карточка нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса, которого в этот момент не было в зале.

Также напомним, что Рада может снова рассмотреть законопроект о лишении нардепов мандатов за кнопкодавство. Спикер Верховной Рады рассказал, что в начале каденции текущего созыва депутаты предложили законопроект, предусматривающий лишение мандата за "кнопкодавство".