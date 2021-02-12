Импорт российской вакцины от коронавируса "Спутник V" теперь разрешен в Черногорию. Соответствующее решение принял Черногорский институт лекарств и изделий медицинского назначения.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Действуя в соответствии с постановлением правительства об условиях предоставления согласия на закупку вакцины "Спутник V", Институт лекарственных средств и медицинских изделий по запросу учреждения здравоохранения "Аптека Черногории Montefarm" 11.02.2021 выдал согласие на закупку, то есть импорт вакцины "Спутник V" (Gam-COVID-Vac), производимой ФГБУ "НИЦЭМ Гамалея" Министерства здравоохранения Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Согласие на ввоз лекарственного средства, не зарегистрированного в Черногории, выдается для медико обоснованных потребностей, то есть в случае эпидемий.

Напомним, Венгрия первой в Евросоюзе одобрила использование российской вакцины "Спутник V".

Также мы писали о том, что в ЕС не исключили заключения централизованного контракта на закупку российской вакцины "Спутник V".