В возрасте 90 лет во Львове ушла из жизни известная диссидент, участница ОУН-УПА, жена Михаила Горыня (одного из основателей Украинской Хельсинской группы) - Ольга Горынь.

Трагическую новость сообщила в Facebook ее родственница Кристина Горынь.

Как рассказала Кристина женщина скончалась днем ранее - 11 февраля. Похороны пройдут в субботу, 13 февраля, в 12.00 (по Киеву) в поминальной часовне (на улице Пекарской, 52).

По словам журналистки Светлана Остапы, Горынь в последнее время очень болела, к тому же попала в аварию.

"Она до последнего что-то планировала, говорят родные, и была оптимисткой. На 8 лет пережила своего мужа", - написала Остапа.

Ольга Горынь родилась 15 октября 1930 года в селе Цетуля Яворовского района Львовской области. Она была общественным деятелем, мастером художественной вышивки. Принимала активное участие в подпольной борьбе ОУН-УПА. С группой единомышленников-студентов и педагогов писала письма, статьи, заметки и стихи, которые разоблачали политику Сталина и КПСС на территории Галичины. Тиражировала и распространяла литературу самиздата. Была арестована 9 апреля 1952 года и приговорена к 25 годам лагерей строгого режима. Наказание отбывала в Инте, Коми АССР, позже ее перевели в Казахстан. Освобождена в 1956 году.

Окончила Львовский университет, работала учителем и библиотекарем. Протестовала против нарушения гражданских прав, боролась за легализацию УАПЦ и УГКЦ, была среди инициаторов восстановления Союза украинок.

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