В Украине решили запустить пилотный проект по применению искусственного интеллекта на базе одного из судов первой инстанции в части рассмотрения административных правонарушений с формальным составом.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия на своем сайте.

"Высший совет правосудия решил согласовать соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины "Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития искусственного интеллекта в Украине", - заявили в пресс-центре.

В частности, данный проект по применению искусственного интеллекта запустят на базе одного из судов первой инстанции.

По данным ВСП, пилотный проект позволит наработать практический материал по рассмотрению наиболее распространенных незначительных административных правонарушений (с формальным составом). Это даст возможность создать представление о практике применения норм права, трудности в их судебном толковании, ошибки и различные меры по их преодолению, а также позволит снизить уровень нагрузки судей.

Ранее "Страна" сообщала, что в армии США совершили первый военный полет с использованием искусственного интеллекта. Самолет выполнял разведывательную миссию во время имитации ракетного удара.

Также напомним, что министр юстиции Малюська рассказал об искусственном интеллекте, который сможет заменить его на посту. Разработанное программное обеспечение сможет автоматизировать процесс описания личности преступников и оценивать вероятность повторного нарушения ими законов.