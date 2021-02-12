Европарламент выразил озабоченность по поводу свободы слова в Украине. В принятой 11 февраля резолюции орган раскритиковал репрессивный закон о медиа, который хотят принять "слуги народа".

"Обсуждаемый законопроект может привести к широкому государственному вмешательству в медиа-контент и журналистскую деятельность за счет наступления на свободу СМИ и не будет эффективным средством противодействия дезинформации; настоятельно призывает к тому, что должны быть организованы более широкие консультации со СМИ и соответствующими международными организациям с целью избежать рисков для свободы выражения мнения", - говорится в документе.

Второй пункт, который касается СМИ - это необходимость "ослабить жесткую хватку олигархов над СМИ, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления насилия против журналистов".

Также европарламентарии призвали Киев "положить конец политически мотивированным преследованиям медиа-каналов, включая отзыв лицензий, и обеспечить защиту местных журналистов, лиц, формирующих общественное мнение, и оппонентов власти от преследований и запугивания".

Это прямой намек на закрытие трех оппозиционных телеканалов, которое осуществил 2 февраля Владимир Зеленский. Таким образом резолюция опровергает заявления Банковой о том, что данный репрессивный акт поддержало международное сообщество.

Три телеканала - 112, NewsOne и Zik были закрыты путем введения санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях, но никаких доказательств тому не предоставляют.

"Страна" ранее уже подробно проанализировала, о чем говорится в резолюции Европарламента по выполнению Украиной условий соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Так, например, Европарламент призвал Украину запретить скандальный сайт "Миротворец". Кроме того, ЕС Украину привести свои трудовые стандарты к европейским условиям.

В Европе также потребовали смягчить украинизацию образования и выполнить рекомендации Венецианской комиссии в защиту языков национальных меньшинств. Несмотря на то, что эти рекомендации давались уже давно, их в законодательство так и не имплементировали.