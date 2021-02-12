Смерть близкого человека – это большая трагедия для каждого человека. Люди по-разному переживают расставание с родственником или другом, многие стараются увековечить память о нем, сделать все, чтобы его облик запомнился навсегда. Лучший способ сохранить воспоминания – установить на могиле покойного памятник из гранита. Такая стела не имеет себе равных в долговечности и сохраняет свои эстетические качества при любой погоде.

В чем преимущества гранитных надгробий?

Мемориалы из гранита часто называют "вечными" и этому есть масса объяснений. В первую очередь, этот материал чрезвычайно прочный. Гранитные памятники не крошатся спустя несколько лет после установки. Среди других преимуществ этих надгробий необходимо выделить:

устойчивость к погодным явлениям – гранит не подвержен разрушению от длительного воздействия мороза и солнечных лучей;

простота в уходе – гранитные памятники не нуждаются в регулярной мойке и не тускнеют при очистке моющими средствами;

разнообразие расцветок и фактур – каждый желающий может выбрать вид и цвет гранита, а также способ его обработки;

гармоничное сочетание с другими материалами – надгробие из гранита можно декорировать при помощи различных вариантов отделки.

Долговечность гранита обусловлена его водонепроницаемостью. Этот камень не впитывает влагу, благодаря чему не разрушается. К тому же, на нем не образуются трещины, как это часто происходит с мраморными или бетонными стелами.

Методы обработки гранита

Гранит может поглощать свет или обладать зеркальным эффектом. Конечный результат зависит от технологии обработки камня и применения разных видов оборудования. Способов изготовления гранитных надгробий несколько. Некоторые из них являются промежуточными в производственном процессе, другие – представляют собой полноценную технологию:

резка – обязательная процедура, так как из карьера камень поступает к мастеру в виде больших блоков;

шлифовка, полировка, лощение – промежуточный процесс, направленный на придание камню максимальной гладкости;

метод "Скала" – этот способ позволяет изготавливать гранитные памятники с имитацией природных сколов;

бучардирование, состаривание, термообработка – единственная цель этих методов заключается в создании камня с наименее гладкой поверхностью.

Каждая из методик требует от мастера высокой специализации и опыта. Только мастерам на большом производстве удается создавать оригинальные гранитные памятники самого высокого качества.

Виды гравировки на гранитных памятниках

Механическая обработка камня – далеко не единственный этап производства надгробий. Чтобы гранитные памятники обрели собственный стиль, смогли рассказать как можно больше об усопшем, на них наносят гравировку. Сделать это можно следующими способами:

компьютерный лазерный – почти не требует присутствия человека. Он позволяет получить четкие изображения с максимальной детализацией;

компьютерный пескоструйный – основывается на применении трафарета, который прикладывается к стеле. Далее надгробие помещают в специальную камеру, в которой плита поддается обдуву струей песка;

художественный ручной – самый дорогостоящий способ, для выполнения которого привлекается опытный мастер. Как правило, нанесение гравировки вручную производится непосредственно на кладбище.

Ручное оформление используется крайне редко. В большинстве случаев гранитные памятники оформляются при помощи компьютерной лазерной гравировки, так как она наименее затратная.

Гранитные надгробия от компании "ArgestStone"

Многолетний опыт работы, полный производственный цикл, лучшие мастера и высокое качество памятников – все это позволяет компании "ArgestStone" оставаться лидером в изготовлении гранитных надгробий. Производитель предлагает большой выбор уже готовых стел, а для тех, кто хочет заказать необычный мемориал, действует предложение по разработке авторских проектов.

Заказывая гранитные памятники в "ArgestStone", клиенты могут воспользоваться помощью в оформлении надгробий. Сотрудники компании разработают индивидуальный дизайн стелы, который придаст памятнику индивидуальности.