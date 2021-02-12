Ведение азартного бизнеса связано с множеством проблем. Вне зависимости от того, наземное это казино или виртуальный игровой портал, владелец должен обладать опытом, необходимыми знаниями и инструментами управления. Во многих странах мира существуют компании, оказывающие содействие в открытии онлайн казино. В Украине такой организацией является компания First. Ферст работает в стране уже больше 20 лет и имеет в своем портфолио множество успешных проектов не только в Украине, но и за рубежом.

Какие задачи ставит перед собой оператор First

Оператор азартных игр First Украина заинтересован в предоставлении качественных услуг для своих клиентов. Они включают в себя:

  1. Безопасность.
  2. Надежность.
  3. Поддержка.
  4. Настройка программного обеспечения.

Кроме этого, партнеры получают уникальную услугу по продвижению своего азартного клуба при помощи маркетинговых инструментов компании.

Главные преимущества оператора азартных игр Ферст

Компания First очень заботится о своей репутацией. За 20 летнюю практику по продвижению онлайн игр в Украине, оператор получил исключительно положительные отзывы от пользователей и деловых партнеров. В основу деятельности организации лежит несколько простых принципов:

  • Прозрачный бизнес.
  • Использование высоких технологий.
  • Ответственный подход.
  • Привлечение эксперта.
  • Анализ экспертов.

Пользователь могут самостоятельно выбрать нужный пакет услуг или отдельные пункты, оплачивая только выполненную работу.

Особенности программных продуктов

Любой владелец казино или виртуального портала хочет полностью контролировать игорные залы и оперативно получать аналитическую информацию. Программные комплексы от оператора онлайн игр First позволяют это сделать. К услугам клиентов, видеонаблюдение, биллинговые системы, формирование отчетов за выбранный период. Экспорт данных в любой удобной форме.

Нельзя забывать и об информационной безопасности. Утечка личных данных клиентов может обернуться не только репутационными, но и финансовыми потерями. Для предотвращения кражи конфиденциальной информации используются шифрованные каналы связи, SSL-сертификаты.

Естественно, подобные комплексы могут обойтись клиенту недешево, для минимизации расходов, компанией был организован облачный кластер. Клиенту не придется оплачивать дополнительное оборудование.

В каких городах работают филиалы

Компания Ферст регулярно развивается и открывает новые отделения. На сегодняшний день, география покрытия такова: Киевская область, Одесса, Черновцы, Хмельницкий, Полтава, Харьков.

В планах руководства за максимально короткий срок покрыть еще, как минимум 10 крупных украинских городов и начать экспансию на запад.

Начало сотрудничества

Очень важный этап в начинании любого бизнеса, это начало сотрудничества. Позвонив по телефону или обратившись в мессенджеры, вы сможете получить бесплатную консультацию и ознакомиться с выгодными предложениями. Специалисты помогут вам определиться и составят план действий на ближайшее время.

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