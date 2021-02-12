Оператор азартных игр Firstреклама
Ведение азартного бизнеса связано с множеством проблем. Вне зависимости от того, наземное это казино или виртуальный игровой портал, владелец должен обладать опытом, необходимыми знаниями и инструментами управления. Во многих странах мира существуют компании, оказывающие содействие в открытии онлайн казино. В Украине такой организацией является компания First. Ферст работает в стране уже больше 20 лет и имеет в своем портфолио множество успешных проектов не только в Украине, но и за рубежом.
Какие задачи ставит перед собой оператор First
Оператор азартных игр First Украина заинтересован в предоставлении качественных услуг для своих клиентов. Они включают в себя:
- Безопасность.
- Надежность.
- Поддержка.
- Настройка программного обеспечения.
Кроме этого, партнеры получают уникальную услугу по продвижению своего азартного клуба при помощи маркетинговых инструментов компании.
Главные преимущества оператора азартных игр Ферст
Компания First очень заботится о своей репутацией. За 20 летнюю практику по продвижению онлайн игр в Украине, оператор получил исключительно положительные отзывы от пользователей и деловых партнеров. В основу деятельности организации лежит несколько простых принципов:
- Прозрачный бизнес.
- Использование высоких технологий.
- Ответственный подход.
- Привлечение эксперта.
- Анализ экспертов.
Пользователь могут самостоятельно выбрать нужный пакет услуг или отдельные пункты, оплачивая только выполненную работу.
Особенности программных продуктов
Любой владелец казино или виртуального портала хочет полностью контролировать игорные залы и оперативно получать аналитическую информацию. Программные комплексы от оператора онлайн игр First позволяют это сделать. К услугам клиентов, видеонаблюдение, биллинговые системы, формирование отчетов за выбранный период. Экспорт данных в любой удобной форме.
Нельзя забывать и об информационной безопасности. Утечка личных данных клиентов может обернуться не только репутационными, но и финансовыми потерями. Для предотвращения кражи конфиденциальной информации используются шифрованные каналы связи, SSL-сертификаты.
Естественно, подобные комплексы могут обойтись клиенту недешево, для минимизации расходов, компанией был организован облачный кластер. Клиенту не придется оплачивать дополнительное оборудование.
В каких городах работают филиалы
Компания Ферст регулярно развивается и открывает новые отделения. На сегодняшний день, география покрытия такова: Киевская область, Одесса, Черновцы, Хмельницкий, Полтава, Харьков.
В планах руководства за максимально короткий срок покрыть еще, как минимум 10 крупных украинских городов и начать экспансию на запад.
Начало сотрудничества
Очень важный этап в начинании любого бизнеса, это начало сотрудничества. Позвонив по телефону или обратившись в мессенджеры, вы сможете получить бесплатную консультацию и ознакомиться с выгодными предложениями. Специалисты помогут вам определиться и составят план действий на ближайшее время.