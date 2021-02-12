Ведение азартного бизнеса связано с множеством проблем. Вне зависимости от того, наземное это казино или виртуальный игровой портал, владелец должен обладать опытом, необходимыми знаниями и инструментами управления. Во многих странах мира существуют компании, оказывающие содействие в открытии онлайн казино. В Украине такой организацией является компания First. Ферст работает в стране уже больше 20 лет и имеет в своем портфолио множество успешных проектов не только в Украине, но и за рубежом.

Какие задачи ставит перед собой оператор First

Оператор азартных игр First Украина заинтересован в предоставлении качественных услуг для своих клиентов. Они включают в себя:

Безопасность. Надежность. Поддержка. Настройка программного обеспечения.

Кроме этого, партнеры получают уникальную услугу по продвижению своего азартного клуба при помощи маркетинговых инструментов компании.

Главные преимущества оператора азартных игр Ферст

Компания First очень заботится о своей репутацией. За 20 летнюю практику по продвижению онлайн игр в Украине, оператор получил исключительно положительные отзывы от пользователей и деловых партнеров. В основу деятельности организации лежит несколько простых принципов:

Прозрачный бизнес.

Использование высоких технологий.

Ответственный подход.

Привлечение эксперта.

Анализ экспертов.

Пользователь могут самостоятельно выбрать нужный пакет услуг или отдельные пункты, оплачивая только выполненную работу.

Особенности программных продуктов

Любой владелец казино или виртуального портала хочет полностью контролировать игорные залы и оперативно получать аналитическую информацию. Программные комплексы от оператора онлайн игр First позволяют это сделать. К услугам клиентов, видеонаблюдение, биллинговые системы, формирование отчетов за выбранный период. Экспорт данных в любой удобной форме.

Нельзя забывать и об информационной безопасности. Утечка личных данных клиентов может обернуться не только репутационными, но и финансовыми потерями. Для предотвращения кражи конфиденциальной информации используются шифрованные каналы связи, SSL-сертификаты.

Естественно, подобные комплексы могут обойтись клиенту недешево, для минимизации расходов, компанией был организован облачный кластер. Клиенту не придется оплачивать дополнительное оборудование.

В каких городах работают филиалы

Компания Ферст регулярно развивается и открывает новые отделения. На сегодняшний день, география покрытия такова: Киевская область, Одесса, Черновцы, Хмельницкий, Полтава, Харьков.

В планах руководства за максимально короткий срок покрыть еще, как минимум 10 крупных украинских городов и начать экспансию на запад.

Начало сотрудничества

Очень важный этап в начинании любого бизнеса, это начало сотрудничества. Позвонив по телефону или обратившись в мессенджеры, вы сможете получить бесплатную консультацию и ознакомиться с выгодными предложениями. Специалисты помогут вам определиться и составят план действий на ближайшее время.