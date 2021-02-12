В турецком городе на побережье Эгейского моря - Измире - в ночь на пятницу, 12 февраля, пронесся сильный торнадо, который вызвал значительные разрушения. В результате стихийного бедствия 16 человек были травмированы.

Об этом сообщает CNN Turk.

Вечером в Измире начался сильный дождь и шквальный ветер, после чего по побережью пронесся торнадо и прошел крупный град. Стихия повредила десятки автомобилей и домов, в порту затонули несколько лодок, перевернулся кран. Многие дома и предприятия были затоплены.

В результате падения одного из кранов пострадали девять человек, всего в больницы попали 16 пострадавших.

Фото: twitter.com/gulerfatma

Фото: twitter.com/CeydaBC47

Ранее мы показывали видео мощного морского торнадо, который прошелся по югу Греции. В результате была разрушена местная инфраструктура.

Также сообщали, что на севере России промчался огромный торнадо и повалил десятки деревьев в лесу.