В турецком Измире пронесcя мощный торнадо и выпал град размером с орех. Разрушены дома, затонули лодки. Фото
В турецком городе на побережье Эгейского моря - Измире - в ночь на пятницу, 12 февраля, пронесся сильный торнадо, который вызвал значительные разрушения. В результате стихийного бедствия 16 человек были травмированы.
Об этом сообщает CNN Turk.
Вечером в Измире начался сильный дождь и шквальный ветер, после чего по побережью пронесся торнадо и прошел крупный град. Стихия повредила десятки автомобилей и домов, в порту затонули несколько лодок, перевернулся кран. Многие дома и предприятия были затоплены.
В результате падения одного из кранов пострадали девять человек, всего в больницы попали 16 пострадавших.
Фото: twitter.com/gulerfatma
Фото: twitter.com/CeydaBC47
Ранее мы показывали видео мощного морского торнадо, который прошелся по югу Греции. В результате была разрушена местная инфраструктура.
Также сообщали, что на севере России промчался огромный торнадо и повалил десятки деревьев в лесу.