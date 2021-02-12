Европарламент призвал Украину уважать права национальных меньшинств и выполнять рекомендации Венецианской комиссии по Закону об образовании.

Об этом идет речь в принятой 11 февраля резолюции ЕП.

Напомним, что Венецианская комиссия назвала этот закон дискриминационным по отношению к национальным меньшинствам. Он по сути уничтожает русскоязычные школы в стране.

Как говорится в резолюции, Европарламент "принимает к сведению закон о поддержке функционирования украинского языка как государственного, просит украинские власти полностью соблюдать свои международные обязательства и рекомендации, содержащиеся в заключении № 960/2019 Венецианской комиссии, то есть уважать право нацменьшинств на развитие и полное использование своего языка и действовать с высочайшей степенью внимательности и баланса в отношении национальных меньшинства, их языка и их права на образование".

Также ЕП призвал Украину предоставить мовному омбудсмену полномочия по контролю за соблюдением прав нацменьшинств и коренных народов. Или создать для этого специальный орган.

"Европарламент поддерживает свободу убеждений, мнений и их выражения и подчеркивает важность обеспечения равного доступа всех национальных, этнических и языковых меньшинств к информации в качестве важнейших составляющих любой демократии; осуждает язык вражды и дискриминацию на основе этнической принадлежности или языка, а также фейковых новостей и дезинформации, направленных на национальные, этнические и языковые меньшинства", - отмечается в документе.

Также в ЕП обеспокоены по поводу отсутствия надлежащих действий со стороны власти для борьбы с дискриминацией и языком вражды в адрес нацменьшинств. В частности - ромов.

Напомним, что "Страна" детально проанализировала резолюцию Европарламента в своем материале. Там звучат призывы закрыть сайт "Миротворец" и прекратить преследовать СМИ - в частности телеканалы.

В этой резолюции звучат рекомендации ограничить влияние олигархов и начать посадки за коррупцию, вернув уголовную ответственность за незаконное обогащение.

К тому же европарламентарии заявили о необходимости решить вопрос войны на Донбассе введением контингента миротворцев. Впрочем, данная опция не поддерживается Россией, которая настаивает на исполнении политической части Минских соглашений (а к этому Европа как раз не призывает).