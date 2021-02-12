Европарламент во вчерашней резолюции раскритиковал запрет Украины на проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В документе отмечается, что это решение было принято без четкого обоснования военно-гражданскими администрациями в этих областях.

"Гражданское общество раскритиковало решение не проводить выборы на подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей без четкого обоснование этого решения военно-гражданской администрацией, которым лишили избирательных прав около 475 000 избирателей, проживающих в этих общинах", - говорится в резолюции.

Напомним, "Страна" подробно анализировала, о чем говорится в резолюции Европарламента по выполнению Украиной условий соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Так, например, в документе Европарламент призвал ввести миротворцев на Донбасс. И призвал смягчить украинизацию школ.

Местные выборы в Украине прошли осенью 2020 года. В августе ЦИК отменила их проведение для подконтрольных районов Донбасса - десяти объединенных территориальных громадах Донецкой и восьми громадах Луганской областей.

Власти объясняли такой запрет "российской угрозой" и ссылались на рекомендации СБУ. Данное решение раскритиковали правозащитники, однако у Зеленского проигнорировали это.

Как считают эксперты, местные выборы на Донбассе частично отменили потому, что боялись укрепления позиций "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая потеснила партию власти на юго-востоке.

По итогам местных выборов "Слуга народа" показала, что ее поддержка в обществе заметно снизилась - даже в Кривом Роге, родном городе президента, выборы выиграл представитель ОПЗЖ, а не партии Зеленского.