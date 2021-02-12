В ночь с четверга на пятницу направление антициклона изменилось. Из Киева снежные облака направились на север - в белорусские Бобруйск, Могилев и Гомель, а также в российские города.

По состоянию на 11:00 утра пик осадков был между Орлом и Тулой. Метель уверенно идет на Москву.

В российской столице снегопад начался ночью в четверг - примерно тогда же, когда в Киеве он закончился.

По прогнозам синоптиков, метель в Москве продолжится на протяжении двух суток. За этот период выпадет почти месячная норма осадков. Они станут самыми сильными за последние три года.

Для Москва проблема заключается в том, что до нынешней метели там уже было столько снега, сколько в Киеве сейчас. За пятницу снежный покров вовсе увеличится до 50 сантиметров или полуметра.

В Москве уже проблемы с движением транспорта - пробки в городе 7 баллов и дальше будут только расти. В аэропортах отменяют рейсы. Местные власти сообщают, что на дорогах 13 500 снегоочистительных машин и 60 000 рабочих.

По совокупности за двое суток снега в Москве насыпет примерно по пояс - 86 сантиметров. В Киеве в воскресенье снежный покров будет около 35 сантиметров - плюс-минус как сейчас.

В Киеве сейчас снег закончился. На протяжении пятницы и субботы он все же продолжит идти, но уже с меньшей интенсивностью. К вечеру завтрашнего дня в украинской столице добавится до 10 сантиметров снега.

Прямо сейчас, пока киевлянам кажется, что все спокойно, начинает наступать ультра арктическое вторжение. На замену метели в Киев приходят сильные морозы.

В ближайшие четыре ночи, включая понедельник, температура воздуха ночью будет опускаться до -14, днем до -7...-12.

Во вторник, 16 февраля, уже днем будет -14, а ночью -21. Примерно такая температура продлится всю неделю.

Самый холодный день ожидается в будущий четверг: днем -18, ночью -26.