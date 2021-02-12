Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности РФ разорвать отношения с Евросоюзом.

Об этом он сказал это в интервью "Соловьев Live", фрагмент беседы обнародован в YouTube.

Владимир Соловьев в эфире спросил министра: "Мы идем к разрыву с Евросоюзом?". На что получил такой ответ от Лаврова.

"Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - сказал глава МИД РФ.

Напомним, 17 декабря в 2020-м Евросоюз официально продлил санкции против России еще на полгода. Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

Также мы писали, что в Евросоюзе не намерены вводить санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.