Телеведущий Остап Дроздов в эфире "4 канала" обозвал зрителей закрытых телеканалов 112, NewsOne и Zik "имбицилами", "одноклеточными" и "крысами".

"Одноклеточные потеряли свой корм, амебам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в припадке..." - сказал Дроздов.

Ведущий заявил, что зрители, которым нечего теперь смотреть, должны заняться другими делами, например, лепить вареники для украинских военных.

"Ну почитай книгу, старая баба. Возьми доместос и помой унитазы... Нечего делать? Почитай книжку, протри хрусталь... Но в конце-концов, старая глупая баба, налепи вареники, заморозь их и отправь их нашим ребятам на передовую. В конце-концов возьми словарь, начни учить язык. Есть куча занятий, куча занятий. И такие миллионы людей, которые чувствуют катастрофический недостаток яда, катастрофический недостаток того, что делает их абсолютными имбецилами и гражданскими крысами. Таких людей иначе как убогими назвать невозможно...", - сказал Остап Дроздов.

"Остап Дроздов продолжает делить украинцев на сорта. В 2019 году он призывал лишить право голоса жителей Донбасса. Тогда на него даже завели уголовное дело. Но оно не движется никак. А Дроздов продолжает унижать "неправильных" с его точки зрения украинцев. Сейчас он назвал зрителей закрытых оппозиционных каналов "одноклеточными", "инфузориями", "ватой", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, недавно нардеп Козак подтвердил, что его телеканалы закрыли после анонимного вброса.

Также мы публиковали полный перечень гостей эфиров ZIK, NewsOne и 112, которые одобрили запрет этих телеканалов.