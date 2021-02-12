Сегодня, 12 февраля, на платформе YouTube вышел новый клип известной украинской певицы Тины Кароль, которую недавно обвинили в "слишком грустном репертуаре" и назвали "плакальщицей на похоронах".

В песне "Скандал" поп-звезда предстала в совершенно новом образе - "осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах", пишет она в своем Instagram.

В новом клипе Тина даже звучит по-новому - провокационный текст песни, нетипичный для ее творчества бит, сексуальная хореография и обтягивающий тело черный комбинезон, похожий на одежду опасного шпиона.

В кадре ее глаза - разного цвета, волосы стянуты на затылке, натуральный макияж.

Ее поклонники восхищаются изменениями, на которые осмелилась артистка. "Такой "Грустный репертуар" я готова слушать вечно", "Просто бомба, еще не видели Тину такой горячей", "Тина как всегда на высоте. Тина - Дива и Профессионал с большей буквы", "Дико смелый клип от тебя! Движения... просто вышка! Удивила. Уровень фантастиш", - не перестают делиться своими эмоциями фанаты.

Текст песни:

Не звони, когда в баре в угаре сидишь один, не звони

Тихо плачь и любуйся над списками неудач, тихо плачь

Не звони, перестань подбирать к прошлым нам ключи, отключи

Не кричи, номера все мои просто удали, больше не звони

Я не для твоих побед, я скорее лёд, чем снег

Я не для твоих побед, мне нужен от тебя побег

Припев

Что можешь звонить мне, кто сказал? Это очередной скандал

Это очередной скандал. Что можешь звонить мне, кто сказал?

Что можешь звонить мне, кто сказал? Это очередной скандал

Это очередной скандал. Что можешь звонить мне, кто сказал?

Куплет 2

Не звони, когда будешь один больше не звони, отпусти

Отпусти мой кораблик на волю и дай уплыть, устала выть

Я не для твоих побед, я скорее лёд, чем снег

Я не для твоих побед, мне нужен от тебя побег

Как сообщала "Страна", ранее Тина Кароль и Snoop Dogg выпустили совместный трек.

Год назад Тина Кароль впервые призналась, с чем ей пришлось столкнуться после смерти мужа и ее музыкального продюсера Евгения Огира.