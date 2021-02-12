Парламент Чехии отклонил запрос правительства о продлении чрезвычайного положения, которое действует в стране уже более четырех месяцев - с 5 октября прошлого года. Таким образом срок его действия истекает в воскресенье, 14 февраля.

Об этом сообщает Prague morning.

Срок действия ЧС истекает в воскресенье, 14 февраля. Это будет означать отмену общенациональных ограничений на передвижение, отмену комендантского часа в ночное время, отмену запрета на публичные собрания и возобновление работы розничных магазинов. Некоторые другие меры могут быть продлены в соответствии с другим законодательством.

Министр здравоохранения Ян Блатны заявил, что после снятия ограничений без введения чрезвычайного положения эпидемическая ситуация ухудшится в течение двух недель и сильно ударит по перегруженным больницам страны.

По словам заместителя премьер-министра и главы партии социал-демократов Яна Гамачека, 15 февраля должны открыться магазины, музеи, галереи, тренажерные залы и бассейны. Также перестанет действовать запрет на выход из дома после 21:00. При этом рестораны останутся закрытыми, школы тоже пока не откроются.

Напомним, ранее Чехия полностью запретила въезд в страну иностранцам.

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