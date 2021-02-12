После того как Венгрия одобрила использование российской вакцины "Спутник V", в стране, в обход регулирующих органов Евросоюза, скоро стартует вакцинация для людей, не страдающих хроническими заболеваниями.

О начале применения "Спутника V" заявила представитель министерства здравоохранения страны Сесилия Миллер, как передает France24.

Она рассказала, что первые 2 800 доз "Спутника V" будут введены тем, кто зарегистрировался для вакцинации, и что, раз Венгрия стремится к "максимальной безопасности", то те люди, у кого есть хронические заболевания, не получат прививку.

"Его ("Спутник V" - Ред.) можно использовать с соответствующей осторожностью при некоторых хронических заболеваниях", - сказала Сесилия Миллер.

Регулирующий орган Венгрии предоставил разрешение на применение вакцины в экстренных случаях, не дожидаясь, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ЕС даст свое добро.

Венгрия также одобрила вакцину китайской компании Sinopharm. В этом месяце страна с населением около 10 миллионов человек должна получить 600 000 доз "Спутник V" и еще полмиллиона доз вакцины Sinopharm, что потенциально позволит ей ускорить программу вакцинации, несмотря на задержки с поставками вакцины на Запад.

Страны ЕС до сих пор почти полностью полагались на вакцину Pfizer-BioNTech.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский ответил на вопрос, смогут ли украинцы прививаться вакциной "Спутник V".