В Дании запустили мобильное приложение iConsent, что в переводе на русский означает "Я согласен". Через этот сервис можно дать официальное и обоюдное согласие на интимную связь в течение 24 часов. Приложение выпустили в Дании после того, как в стране ужесточили законы об изнасиловании.

Об этом сообщает пресс-служба iConsent.

Нажатие кнопки в iConsent означает согласие на "один половой акт", в течении суток оно может быть отозвано в любое время. При этом команда приложения уточняет, что недостаточно просто получить подтверждение в приложении - пара должна обсуждать свои чувства и решения и до, и во время, и после полового акта. Разработчики уверяют, что данные обо всех соглашениях конфиденциальны и могут быть предъявлены суду в случае расследования.

Адвокат Мортен Бьеррегард утверждает, что приложение всё же не будет доказательством в суде. "Электронное согласие не облегчит доказывание того, что человек не совершал изнасилования", - сказал он.

В свою очередь профессор уголовного права Ольборгского университета, также заявила, что приложение может привести к проблемам: "С одной стороны, можно опасаться, что кто-то воспримет это как карт-бланш, как только получит согласие".

Пользователи считают, что приложение может привести к злоупотреблению - один человек может уговорить другого принять запрос, создав фиктивное согласие. Они также критикуют приложение за отсутствие романтической составляющей и чисто технический подход к половому акту.

17 декабря 2020 года датский парламент принял закон, который квалифицирует секс без согласия как уголовное преступление. В 2018 году аналогичный закон приняли в Швеции, он привёл к увеличению числа обвинительных приговоров в изнасиловании на 75%.

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