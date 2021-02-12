По состоянию на утро пятницы, 12 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 773 человека.

Напомним, что вчера, 11 февраля, в стране было выявлено 5 039 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения сократилось на 266 человек.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 262 867 человек. Выздоровели за последние сутки 7 211 человек (с начала эпидемии - 1 106 155 человек - Ред.).

Умерло за сутки 116 пациентов (с начала эпидемии - 24 174 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 2 000 человек. Среди новых зараженных 326 детей и 212 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (348 человек), Ивано-Франковской области (.592), Винницкой области (307), Закарпатской области (314) и Днепропетровской области (297).

Ранее "Страна" сообщала, что временный иммунитет к Covid-19 получили меньше четверти украинцев.

Также мы рассказывали, что Sinovac подала документы на экстренную регистрацию вакцины от коронавируса в Украине.