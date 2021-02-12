В пятницу, 12 февраля, в Москве в здании Бабушкинского суда продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, в котором обвиняют российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет и публикует соответствующие видео Telelgram-канал РИА "Новости".

Заседание начнется в 09:00 (по Киеву) в здание будут допущены лишь участники процесса и ограниченное число представителей СМИ.

Автозак с номером А1476 выехал утром в пятницу из СИЗО "Матросская тишина", где сейчас находится политик, и уже приехал к зданию Бабушкинского суда.

Напомним, дело о клевете в отношении Навального было возбуждено в июне прошлого года. Оппозиционер прокомментировал ролик телеканала RT, в котором общественные деятели, в том числе ветеран войны Игнат Артеменко, высказывались в поддержку поправок к Конституции РФ. 2 июня блогер в своем Telegram-канале и на странице в Twitter героев ролика "продажными холуями" и "позором страны".

После этого Навального обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("клевета"), поскольку его комментарий "носит заведомо ложный характер, порочащий честь и достоинство ветерана, подрывающий его репутацию". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

Между тем, 2 февраля Симоновский суд заменил Навальному условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу "Ив Роше".