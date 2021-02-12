Циклон не покидает территорию Украины, и погода оставляет желать лучшего. Из-за сложных условий на утро пятницы, 12 февраля, остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях Украины.

Об этом сообщила пресс-группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"По состоянию на 07:00 12 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 86 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Львовская - 38, Одесская - 15, Сумская - 15, Киевская - 7, Черновицкая - 7 и Закарпатская – 4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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