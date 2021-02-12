Эксперты Киевской школы экономики (KSE) проанализировали ситуацию с распространением Covid-19 в Украине и пришли к выводу, что говорить о снижении темпов распространения инфекции пока преждевременно.

Вылечились от Covid-19 в Украине и приобрели временный иммунитет не более 20% населения. О выработке коллективного иммунитета говорить пока не приходится, отмечают авторы исследования.

Украина при одном из самых низких показателей новых выявленных случаев продолжает держаться в пятерке стран с наиболее критической ситуацией с Covid-19 в Европе из-за высоких показателей положительных случаев среди всех протестированных - 18%.

Ориентировочно 13-20% людей в Украине переболели Covid-19. Среди медицинских работников этот показатель составляет 13,4%.

На прошлой неделе в Украине госпитализировали и выписали из больницы примерно одинаковое количество пациентов с Covid-19.

"Нагрузка на больницы все еще высока. 40% реанимационных коек стабильно заняты в больницах, отведенных для пациентов с Covid-19. Именно этот ресурс украинской системы здравоохранения остается наиболее уязвимым", - считает Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований KSE, руководитель ключевых проектов.

Моделирование KSE также опровергает распространенную мысль о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к SARS-CoV-2.

"Для этого минимум 70% населения должны переболеть. Украине следует срочно усилить систему обнаружения (тестирование и отслеживание контактов), чтобы вовремя реагировать на возможные новые вспышки, угроза которых усиливается новыми видами вируса и стабильно высокой загруженностью реанимаций пациентами с Covid-19", - рассказал руководитель Центра экономики охраны здоровья KSE Павел Ковтонюк.

Ранее "Страна" сообщала, что Киеврада выделила 140 миллионов гривен на закупку вакцины от коронавируса для жителей столицы.