В США произошла просто невероятная автомобильная катастрофа. Здесь, 11 февраля, в штате Техас на скоростной трассе Даллас - Форт-Уэрт произошло крупное ДТП, в котором столкнулись 133 автомобиля (среди них как легковые, так и грузовые авто - Ред.).

В результате аварии погибло не менее шести человек, еще 65 серьезно ранены. Об этом передает местное издание Dallas Morning News со ссылкой на местные власти.

Причиной трагедии стала плохая погода. На трассе был отмечен гололед.

Ликвидировать последствия аварии на место ЧП прибыли 26 автомобилей пожарных, 80 полицейских машин и 13 машин скорой помощи.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Киеве будут судить 21-летнего водителя грузовика, по вине которого в ДТП погибли 7 человек.