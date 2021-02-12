В противостоянии стран Запада и Китая очередной "обмен любезностями". После того, как Лондон лишил лицензии китайский англоязычный телеканал China Global Television Network (CGTN) Пекин в качестве ответной меры запретил вещание телеканала BBC World News.

Об этом передает пресс-служба ВВС.

Как заявили в Администрации национального радио и телевидения Китая (NRTA), телеканал якобы нарушил правила теле- и радиовещания на территории КНР.

Официальные лица считают, что все репортажи, которые, по мнению властей страны, не соответствовали принципам правдивости и объективности, подрывали национальные интересы и этническую солидарность Китая.

"Поскольку работа телеканала не отвечает требованиям вещания в Китае как международного канала, BBC World News не имеет права продолжать работу на территории КНР. NRTA не примет заявку канала на вещание в следующем году", - говорится в заявлении NRTA.

В то же время, ВВС неоднократно освещали нарушения прав уйгуров и размещения их в специальные лагеря "перевоспитания". Также власти Китая критиковали канал за репортажи о коронавирусе.

Добавим, что китайские дипломаты начали жаловаться на содержание новостей ВВС сразу после того, как британский регулятор Ofcom заявил, что китайский канал CGTN, который был доступен на острове в некоторых кабельных сетях, а также на спутниковой платформе Freesat, находится под контролем компартии Китая и не отвечает требованиям закона о редакционной независимости.

Международный информационный телеканал BBC World News TV доступен в более чем 200 странах мира. В МИД Великобритании уже назвали решение Пекина "неприемлемым ограничением свободы средств массовой информации".

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд рассмотрит 15 марта иск о закрытии телеканалов Украины, который сами телеканалы не подавали.