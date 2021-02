Дональд Трамп, осенью заразившийся коронавирусом, переносил болезнь довольно тяжело. Его хотели подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, хотя врачи говорили прессе, что он в этом не нуждается.

Об этом пишет газета The New York Times co ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их информации, заболевание у тогда еще главы государства протекало довольно серьезно. В частности, докторов сильно беспокоил уровень кислорода в крови Трампа, опустившийся ниже 90 процентов. А форма течения болезни считается тяжелой уже при снижении этого показателя до 90 процентов.

Кроме того, знакомые с состоянием Трампа источники рассказали изданию, что у президента были обнаружены инфильтраты в легких, которые возникают, когда легкие воспалены и содержат жидкость или бактерии.

По их словам, в дни болезни главы Белого дома официальные лица считали, что Трампа следует подключить к аппарату ИВЛ.

Как писала "Страна", о заражении Трампа стало известно 2 октября.

Однако уже 13 октября он появился на публике и даже станцевал для своих избирателей.