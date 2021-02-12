"Минску-2" шесть лет

Сегодня исполняется шесть лет "Минску-2". В эти дни в 2015 году Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин подписали соглашение, благодаря которому уже спустя месяц на Донбассе завершились активные боевые действия. Именно с того момента начало действовать хрупкое, многократно прерывавшееся, но все-таки перемирие. Однако за шесть лет оно оказалось единственным позитивом.

Организация объединенных наций вчера отметила годовщину специальным заседанием. В Украине, несмотря на значимость события, не прошло ни одного форума, ему посвященного. Правда, именно вчера Владимир Зеленский вместе с послами "Большой семерки" съездил на Донбасс, где заявил, что существует план выполнения Минских соглашений с прописанными в нем конкретными датами. Однако президент не уточнил одно – что на самом деле существуют два плана (Украины и сепаратистов), которые не согласуются друг с другом.

Фактически за шесть лет ни Донбасс, ни Украина не приблизились к превращению перемирия в мир. Точнее, если говорить о гражданах по обе стороны линии разграничения, то между ними серьезных противоречий нет. Зато между властями с обеих сторон они стали даже сильнее, чем в 2015-м.

Когда подписывался "Минск-2", в Украине еще не было ни заоблачных тарифов, ни законов о декоммунизации и государственном языке – то есть всего того, что неприемлемо не только для неподконтрольных территорий, но для значительной части Украины. И чтобы состыковать реальность с двух сторон линии разграничения, нужно гораздо больше усилий. А их не хотят прилагать власти.

Поэтому спустя шесть лет мы находимся все в той же точке отсчета: соглашения 2015 года могут быть выполнены только в случае совместного давления Берлина, Парижа и Москвы. И, учитывая зависимость украинской власти от заокеанского влияния, без участия США в этом давлении тоже обойтись не получится. Однако такой "консенсус великих" в ближайшее время, увы, не предвидится.

Европарламент против украинских олигархов и "Миротворца"

Тем не менее, Евросоюз вчера серьезно занимался украинским вопросом, правда, в связи с другой годовщиной – Соглашения об ассоциации. Занимался весьма детально: Европарламент принял самую серьезную и масштабную резолюцию по нашей стране – первую за время президентства Владимира Зеленского.

Самое резонансное требование европейских парламентариев – запретить сайт "Миротворец", который нарушает право граждан на личную жизнь. Оспаривать тут нечего, поскольку все очевидно. Не очевидно только одно: услышит ли требование Европарламента украинская власть или ее хватает только на борьбу с "112", "Ньюсваном" и "ЗИКом". Кстати, насчет последних европарламентарии намекнули, что бороться с телеканалами, в том числе путем отзыва лицензий, неправильно. Но можно не сомневаться, что этот намек на Банковой "не поймут".

Еще одно резонансное и более глобальное требование – усилить деолигархизацию страны. Причем в резолюции уточняется, что конкретно не нравится Европарламенту: серьезное влияние олигархов на политическую власть и на медиа. Правда, непонятно, каким образом можно это влияние устранить.

В политике топ-олигархи, за исключением Петра Порошенко, формально не участвуют. А запретить им спонсировать те или иные политические проекты – это нарушение политических свобод, поскольку ограничивать права граждан (как и закрывать телеканалы) можно только по решению суда.

Еще сложнее ситуация с медиа, на которые влияют топ-олигархи. Потому что если каким-то образом устранить, к примеру, влияние Коломойского на "1+1" или Порошенко на "Прямой", то эти каналы просто перестанут существовать.

Опять же, по закону (и исходя из резолюции ЕП) можно это делать только по решению суда. Что практически не реально. Можно и без суда - через решение СНБО, используя недавний опыт с закрытием трех оппозиционных телеканалов. Но против этой практики, как писалось выше, выступил Европарламент.

В тоже время эта резолюция задает вектор, по которому, по мнению Евросоюза, должны идти украинские власти, если они хотят попасть в ЕС - убрать от контроля за внутриполитическими и экономическими процессами крупный украинский бизнес (олигархов), после чего его закономерно заменит на командных высотах в политике и в экономике западные структуры.

Собственно в этом и есть суть резолюции.

При этом до сих пор евроструктуры никогда не оказывали жесткого влияния на украинскую власть с целью заставить отменить, например, дискриминационные законы против русскоязычных граждан или же ограничить беспредел националистов. И, к сожалению, вряд ли можно ожидать, что на сей раз что-то изменится.

Битва за галицкий мандат: три козыря и джокер

Вчера стали окончательно известны расклады по довыборам в парламент на округе в Надворной Ивано-Франковской области. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что они будут не просто очень серьезными по накалу, но и станут маркером для политических раскладов во всем западноукраинском регионе.

"Слуги народа" вчера объявили свою ставку: от президентской партии пойдет известный силач Василий Вирастюк. С учетом того, что родным городом спортсмена является Ивано-Франковск, выбор следует признать удачным – тем более что округ в Надворной и в 2019-м выиграл кандидат от "СН".

Президенту и его партии победа на этом округе нужна, во-первых, как доказательство, что бренд "Слуги народа" еще жив, во-вторых, как маркер способности провластной политсилы внедриться в Галичину. С учетом того, какими темпами президентская партия теряет поддержку на Юге и особенно на Востоке, ей уже нужно начать работать над своим выживанием с помощью других регионов.

Но политическое поле Галичины, естественно, не вакантно. Мы уже писали о том, что за ивано-франковский округ схлестнулись "Евросолидарность", выдвинувшая скандального блогера Марусю Зверобой, и "Свобода", сделавшая ставку на бывшего вице-спикера парламента Руслана Кошулинского. Для обеих партий Галичина – базовый регион, и поражение в нем поставит под сомнение будущее хоть одной, хоть другой партии.

Однако во всех этих раскладах есть еще и "джокер" – экс-кандидат в президенты Александр Шевченко, которого двигает партия "За будущее". Бизнес-партнер Игоря Палицы и Игоря Коломойского, одно время – формальный владелец "Буковели", он имеет и средства, и серьезную организационную поддержку в регионе, где эта бизнес-группа владеет мощными активами.

Если вдруг победит Шевченко, это станет щелчком по носу всем трем вышеупомянутым партиям – и "слугам", и "Свободе", и "ЕС". Но, в то же время, как ни парадоксально, для всех трех этот вариант лучше, чем победа непосредственных конкурентов, поскольку такое поражение не будет означать катастрофы.

Бандеру стерли с карты Киева

Окружной админсуд Киева вчера принял еще одно резонансное решение, отменив постановление Киеврады 2016 года о переименовании пяти столичных улиц, среди которых – Московский проспект, ставший проспектом Бандеры.

В отличие от предыдущего подобного решения, это обязательно к исполнению, и Киеврада его уже выполнила, убрав со своего сайта текст отмененного постановления. Правда, параллельно пресс-служба мэрии сообщила, что КГГА собирается обжаловать вердикт ОАСК в апелляции. Но если Кличко это сделает, то совершит большую глупость.

Потому что сейчас не 2016 год. Ультрапатриотические настроения значительной части общества, навеянные 2014 годом, остыли, что продемонстрировали президентские выборы 2019-го, на которых "АрМоВир" Порошенко получил менее 25% голосов. И ориентироваться на эту аудиторию политику, который в голове держит президентские выборы-2024, просто нелепо.

Если Кличко действительно хочет иметь будущее в масштабах всей страны, ему нужно сейчас предложить соломоново решение, которое устроит всех. То есть предложить переименовать Московский проспект (как теперь он вновь называется) во что-то абсолютно аполитичное и в то же время близкое Киеву. Как это сделали с находящейся неподалеку станицей метро "Петровка", переименованной в "Почайну". Правда, мало кто помнит, что это слово означает, но и не раздражает никого.

А вот Бандера всегда будет кого-то раздражать – как минимум, как чуждый для Киева персонаж. И когда Кличко начнет президентскую кампанию, ему обязательно припомнят эту "бандеризацию" столицы.

"Северный поток - 2": счет пошел на месяцы

"Газпром" заявил, что ожидает ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" уже в нынешнем году. И, в отличие от предыдущих заявлений, этому, судя по всему, можно верить. Поскольку, как говорится, сейчас для газопровода все звезды сходятся.

Как известно, пять дней назад судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило укладку труб в территориальных водах Дании. Все делается официально, при наличии всех разрешений от датских властей. И это, понятно, самый сложный участок, поскольку заканчиваться все будет в немецких территориальных водах, где проблем уже вообще никаких не может быть.

Больше того, в Германии в последние дни резко усилились настроения в пользу "Северного потока-2". И дело не в активизации российской дипломатии, все гораздо банальнее: Германию накрыли морозы со снегопадами, потребление газа существенно увеличилось, и одновременно с этим из-за погодных условий практически полностью прекратилось производство электроэнергии ветровых и солнечных электростанций, что усиливает нагрузку на другие виды ее выработки. С учетом того факта, что в планах немцев уже в 2022 году полностью отказаться от атомной энергетики, им жизненно необходимы мощности для доставки дополнительных объемов недорого газа, причем уже до конца 2021-го. Так что сроки обусловлены еще и этим.

Безусловно, очень многое зависит от поведения Вашингтона. Но Штаты совсем недавно ввели новые санкции против компаний, которые были задействованы в строительстве газопровода, и если они не способны блокировать строительство, это значит, что им снова необходимо время, чтобы собрать информацию о нынешних схемах финансирования работ, чтобы составить новый санкционный список и провести его через две палаты Конгресса.

В общей сложности все может занять от 3 до 6 месяцев. Вот на этот временной промежуток, прежде всего, и рассчитывают в Берлине и Москве, планируя за этот период провести все основные работы. Потом "СП-2" уже просто будут доводить до рабочего состояния.

Так что 2021 год – это год подготовки нашей страны к новой газовой реальности. Никто, конечно, полностью не будет сбрасывать со счетов украинскую газотранспортную систему, которая является самым удобным маршрутом для доставки газа в Юго-Восточную и Южную Европу. Однако наличие альтернативы поставит украинского оператора перед дилеммой – либо вести более лояльную политику в отношении "Газпрома", либо остаться с пустой трубой.

Наличие альтернативы вынудит украинскую власть также пересматривать схему поставок зарубежного газа в Украину, поскольку больше не получится брать российский газ на восточной границе и компенсировать его на западной, зарабатывая на фиктивном транзите.

В общем, изменится очень многое, и изменится в неприятную для украинской власти сторону. Через год станет ясно, сумела ли она подготовиться к новой реальности.