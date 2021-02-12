В Венгрии, на днях первой в Евросоюзе одобрившей использование российской вакцины "Спутник V", решили ввести свидетельства о вакцинации от короанвируса. Также свидетельства будут выдавать переболевшим COVID-19.

Как сообщает издание Hungary Today, об этом объявил министр Гергей Гуйяш, ответственный за офис премьера.

Так называемые сертификаты об иммунитете получат люди, которые прошли полный курс вакцинации двумя дозами вакцины от коронавируса. В документах будет указана дата вакцинации.

В свидетельствах переболевших коронавирусной инфекцией будут указывать дату выписки из больницы или первого отрицательного теста.

"Мы надеемся, что этот документ поможет нам вернуться к нормальной жизни как можно скорее", - сказал Гуйяш.

По его словам, пока в правительстве не решили, какие исключения из общих правил возможны для людей, которые уже вакцинированы или переболели.

На днях в Финляндии тоже решили ввести паспорта вакцинации, которые будут доказывать, что их обладатели получили прививку от коронавируса.

А в Польше будут выдавать паспорта вакцинации от коронавируса в виде QR-кода.