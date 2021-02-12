В городе Нововолынске Волынской области защитники животных обнаружили на одном из дворов более десяти овчарок. Собак держали на привязи в холодных будках и недокармливали. Как выяснилось, они были ворованными.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Собак случайно обнаружила женщина по имени Ирина, которая слышала лай ночью. Она отправилась посмотреть, что происходит, и увидела явно голодных овчарок. Женщина сразу вызвала полицейских и зоозащитников.

Зоозащитники принялись расспрашивать у владельца хозяйства, откуда у него столько собак и как он их кормит. При этом житель соседней улицы Михаил, у которого неделю назад пропал питомец, узнал своего Ника.

"В ужасном состоянии - весь замерший был. Узнал только по голосу ", - сказал журналистам Михаил.

Во время первого визита зоозащитники насчитали двенадцать овчарок во дворе, а когда на следующий день снова наведались к хозяину, то увидели, что собак уже меньше. Владелец не мог внятно сказать, сколько у него собак, но заверил, что все животные принадлежат ему. Он разводит их почти двадцать лет. А Ника, дескать, несколько дней назад ему принесли на передержку.

"Был привязан, я не скрывал его, они пришли забрали. Не то, что я его продал или украл", - пояснил мужчина. которого зовут Игорь.

Когда новость разлетелась по городу, за своими любимцами пришли более десяти человек. Один из мужчин приехал за сотню километров. Однако он не увидел своего пса. Зоозащитники подозревают, что исчезнувшие собаки мертвы и тайно похоронены.

Условия, в которых содержались овчарки, зоозащитники оценили как ужасные.

"Территория мала. Я вчера сделала видео. В тех конурах лед; нет сена, подстилок, ничего нет, только лед", - сообщила зоозащитница Ольга Микулик.

Владелец хозяйства говорит обратное: мол, будки утепленные сеном.

Зоозащитники подали заявление в полицию и через соцсети разыскивают хозяев потерянных животных.

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