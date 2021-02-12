В Ровно для борьбы с последствиями продолжающейся непогоды задействовали военный транспорт, в том числе - КрАЗы и БТР, как это было в Киеве несколькими днями ранее.

Об этом информирует пресс-служба полиции области.

Правоохранители сообщили, что 11 февраля по улицах города ездил "БТР-80", который буксировал троллейбус и несколько грузовиков, которые из-за заноса перекрыли проезжую часть.

Представитель Нацгвардии Алина Новикова также рассказала о том, что силовики отозвались на призыв мэра города Александра Третьяка помочь водителям в сложной ситуации.

"На улицах города уже третьи сутки работают два КрАЗы. Они имеют тяжелую подъемность и могут извлекать из снежных заносов большие грузовики", — рассказала Новикова.

Напомним, в Киеве для эвакуации застрявшего в снегу транспорта также был задействован бронетранспортер.

Еще мы писали, что в Ровно из-за непогоды закрылись школы, но детсады продолжают работу.