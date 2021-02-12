Журналисты выяснили, почему в поселке Заречное Ровенской области из кранов местных жителей текла вода белого цвета с пеной. Оказалось, местное коммунальное предприятие "Добробут" Зареченского сельсовета продезинфицировало воду средством, предназначенным для водопроводов свиноферм.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Журналисты взяли образцы подозрительной воды на анализ. В лабораторном центре установили, что жидкость из крана пенилась, но моющих средств в ней не содержалось. Однако она не отвечает требованиям качества питьевой воды, так как в ней превышено содержание органических и минеральных веществ. В центре подтвердили, что для очистки воды использовали дезинфектант, предназначенный для водопроводов хозяйств, где выращивают животных. Тем самым было нарушено законодательство.

Такая вода может негативно сказаться на здоровье, если употреблять ее постоянно, сказали в лаборатории.

Между тем руководитель коммунального предприятия Николай Гуринович уверял, что вода безопасна, и даже пил ее вместе с подчиненным перед камерой. Через несколько дней после дегустации журналисты наведались к нему, чтобы узнать о здоровье. Он сказал, что чувствует себя нормально.

Однако мужчина признался, что сам испугался пенной воды и не спал ночью из-за волнений. Гуринович заметил, что и раньше на его предприятии дезинфицировали воду средством для ферм, но такого эффекта не было.

В Госпотребслужбе сообщили, что за это предприятие никогда не наказывали, потому что никто из жителей не писал заявлений и не жаловался на здоровье. Представитель службы предупредил, что отныне за нарушение норм КП будут облагать штрафами.

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