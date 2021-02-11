В Житомирской области суд вынес приговор студенту 3-го курса Новоград-Волынского высшего профессионального училища, который похитил породистую собаку на подарок девушке.

Юноше назначили наказание в виде ограничения свободы с испытательным сроком, передает сайт Житомир инфо.

Приговор по указанному уголовному делу Новоград-Волынский городской суд вынес 1 февраля 2021 года. В Едином государственном реестре судебных решений приговор обнародовали 4 февраля.

Само преступление было совершено ночью 29 октября 2020 года. Парень по предварительному сговору с малолетним товарищем решил похитить с чужого двора собаку породы лабрадор-ретривер.

Парни распределили между собой роли: младший остался караулить на дороге, чтобы в случае опасности подать тревожный сигнал, старший пошел во двор и украл белого лабрадора, который стоит более 4,5 тыс. грн.

Позже выяснилось, что собака убежала, но ее нашли и вернули домой. Сам юноша в судебном заседании свою вину полностью признал и в содеянном раскаялся, попросив суд сурово его не наказывать.

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