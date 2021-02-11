Американская социальная сеть Фейсбук сократит количество информации политического содержания в новостных лентах. Это нововведение коснется пользователей из США, Канады, Бразилии и Индонезии, чтобы снизить градус политических дискуссий.

Об этом 10 февраля написала директор соцсети по управлению продуктом Аста Гупта.

По ее словам, происходить редактирование будет в тестовом режиме и коснется небольшого процента пользователей.

По данным Фейсбука, политический контент сейчас составляет около 6% от общего числа публикаций. Гупта сообщила, что недавно глава компании Марк Цукерберг во время представления финансового отчета сказал: мол, многие пользователи не хотят, чтобы политический контент заполонял новостную ленту.

"В течение следующих месяцев мы будем работать над тем, чтобы лучше понять разные предпочтения людей и протестируем несколько подходов", - заверила она.

Согласно планам компании, первым шагом станет сокращение уже на этой неделе политического контента для жителей Канады, Бразилии и Индонезии. Аналогичные действия в отношении американских пользователей будут введены через несколько недель.

Ограничения не будут касаться информации, распространяемой государственными структурами. Без изменений также останется количество публикаций о коронавирусе от местных и федеральных органов здравоохранения.

На днях "Страна" писала, что соцсеть решила удалять новости об опасности вакцин против коронавируса.

Мы также сообщали, что в январе Фейсбук удалил аккаунты, близкие к "Европейской солидарности".