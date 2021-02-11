Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис объявил о начале сегодня жесткого карантина, который продлится до конца месяца для столицы страны Афин и региона Аттика, где раньше действовал "карантин выходного дня".

Об этом сообщает Euronews.

Увеличение количества больных COVID-19, поступающих в больницы в этом регионе, встревожило правительство. Ежедневно 15 новых пациентов требуют госпитализации в отделениях интенсивной терапии, и они уже заполнены на 70%.

Мицотакис подтвердил в своем телеобращении: "С четверга и до 28 февраля ограничительные меры в Аттике усилят. Все формы розничной торговли закрываются, с этого времени учебные заведения всех уровней будут работать удаленно. Опыт первой волны пандемии, а также локдауна после рождественских праздников показывает, что чем быстрее вводятся ограничения, тем быстрее они отменяются".

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