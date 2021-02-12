Штаммы коронавируса из ЮАР и Бразилии могут избегать антител, выработанных у переболевших COVID-19. А это чревато повторными заражениями коронавирусом.

Об этом сказал министр здравоохранения Франции Оливье Веран 11 февраля, сообщая данные о ситуации с заболеваемостью в стране.

"Вирус может избегать антител, выработанных в организме человека, который уже был заражен. Вирус может преодолевать иммунитет", - заявил министр, описывая свойства южноафриканского и бразильского штаммов мутировавшего коронавируса.

Что касается британского штамма, Веран сообщил, что на протяжении последней недели во Франции он выявлен у 20-25% пациентов с положительными результатами тестирования.

В то же время он заверил, что имеющиеся вакцины эффективны против британского варианта коронавируса.

🔴EN DIRECT | Point de situation sur la lutte contre la #COVID19 par @olivierveran https://t.co/OoRzZ9dgS0 — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) February 11, 2021

О том, что бразильский штамм способен уклоняться от иммунной системы человека, ранее говорила украинская врач Ольга Голубовская.

"Страна" сообщала о случае повторного заражения мутировавшим бразильским коронавирусом.